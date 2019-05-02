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اجواء شديدة الحرارة

الأربعاء 01 مايو 2019 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجواء شديدة الحرارة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الاربعاء، حاراُ الى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وحارا، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الخميس 2019/05/02: يكون الجو حاراُ الى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة في ساعات المساء والليل، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الجمعة 2019/05/03: يكون الجو غائما جزئيا وربيعيا لطيفا في ساعات النهار بارداً نسبياً الى بارد في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات الحرارة ، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
السبت 2019/05/04: يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا لطيفا خلال ساعات النهار باردا نسبياً خلال ساعات المساء والليل، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذا وتحذر دائرة الارصاد الجوية المواطنين يومي الأربعاء والخميس من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشر لفترة طويلة خلال ساعات الظهيرة.

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