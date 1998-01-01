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جيش الاحتلال ينشر منظومة القبة الحديدية في مختلف أنحاء اسرائيل

الثلاثاء 30 أبريل 2019 11:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال ينشر منظومة القبة الحديدية في مختلف أنحاء اسرائيل


القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل اعلام عبرية الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي نشر منظومات القبة الحديدية بعدة مناطق البلاد، تخوفا من اندلاع تصعيد بالجنوب. 

وقالت الاذاعة العبرية الرسمية إن قرار نشر بطاريات القبة الحديدة، جاء في أعقاب تخوفات من اندلاع تصعيد جديد مع قطاع غزة، خلال مهرجان الأغنية الأوروبية "الأروفزيون".

وادعت أن الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، هددت مسبقا، بإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل، خلال مهرجان الأروفزيون.

ويذكر ان جيش الإسرائيلي، قرر اليوم تقليص مساحة الصيد ببحر غزة، ردًا على صاروخ من قطاع غزة، وسقوطه قبالة سواحل مدينة أسدود.

 

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