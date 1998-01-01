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جنين: مبادرة دولية تضامنية للركض في مناطق "جدار الضم"

الثلاثاء 30 أبريل 2019 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: مبادرة دولية تضامنية للركض في مناطق "جدار الضم"


جنين / سما /

 اطلع محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الثلاثاء، على المبادرة الدولية للركض حول "مناطق جدار الضم والتوسع العنصري" التي ينفذها مجموعة من العدائين من دول فرنسا وايرلندا واسكتلندا، تضامنا مع شعبنا.

وأشار وفد العدائين إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى نقل معاناة الشعب الفلسطيني جراء إجراءات الاحتلال  العنصرية  إلى دولهم، والضغط على حكوماتهم وشعوبهم للعمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني فوق أرضه، ودعم جهود دولة فلسطين ومساعيها في المحافل الدولية.

من جهته، ثمن الرجوب دور المتضامنين الأجانب الداعم لحقوق شعبنا، الذين يعملون بشكل جاد لتخفيف المعاناة عن المواطنين.

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