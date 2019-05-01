أسعار المحروقات لشهر أيار

رام الله / سما /

أعلنت وزارة المالية والتخطيط - الإدارة العامة للبترول، أن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر أيار في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية اعتبارا من غدا الاربعاء الموافق 01/05/2019، هو على النحو التالي:

بنزين 95 = 6.19 شيكلا

بنزين 98 = 6.89 شيكلا

سولار = 4.98 شيكلا

كاز = 4.98 شيكلا

الغاز

- سعر اسطوانة الغاز5 كلغم، للمستهلك 25 شيكلا في محل الموزع.

- سعر اسطوانة الغاز12 كلغم، للمستهلك 59 شيكلا في محل الموزع.

- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم ، للمستهلك 236 شيكلا في محل الموزع.

- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.54 شيكلا.

- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.

ملاحظة: على جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأوضحت الإدارة العامة للبترول للمواطنين، أنهم عند حاجتهم لأي استفسار أو تقديم شكوى يمكنهم الاتصال على رقم الهاتف التالي:

رام الله: 2978749/ فاكس2978750