الجهاد الاسلامي: المقاومة على أتم الجاهزية و سنرد بقوة ضد اي عدوان على غزة

غزة / سما /

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، أن المقاومة على أتم الجاهزية للرد على أي عدوان على غزة او حماقة يرتكبها الاحتلال بحق قيادة المقاومة.

وقال خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، إننا مازلنا متمسكين بمشروع المقاومة، والتهديد الإسرائيلي لحركة الجهاد، اليوم يزيدنا تمسكاً بثوابتنا وقضيتنا.



وأضاف: في حال ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أي حماقة تجاه قيادة الحركة، سنرد بقوة، ولن نتخلى عن حقنا في الرد.

في السياق ذاته، قال أحمد المدلل القياديبحركة الجهاد إن "الاحتلال يحاول دائما خلط الأوراق"، مضيفا أن "هذا دليل على الهاجس الامني الذي يعيشه في ظل تطور امكانيات المقاومة".

وأكد المدلل في حديث متلفز: أنه "مهما استخدم الاحتلال من أدوات القتل، لن يستطيع تحقيق أهدافه"،مشيرا إلى أنه "جرب كل ما في جعبة المقاومة".

وشدد القيادي في الجهاد الاسلامي، على أنه "سيظل سلاح المقاومة مشرعا في وجه الاحتلال، والمقاومة على أتم الجهوزية للرد على اي عدوان".