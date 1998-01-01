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إجراءات جديدة بشأن موسم الاصطياف على شاطئ بحر غزة

الثلاثاء 30 أبريل 2019 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
إجراءات جديدة بشأن موسم الاصطياف على شاطئ بحر غزة


غزة / سما/

أعلنت سلطة الأراضي وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي والبلديات الساحلية، اليوم الثلاثاء، وضع آليات  جديدة لتنظيم وضع الاستراحات المستأجرة للشاطئ بما يحقق تقديم أفضل خدمات للمواطنين من كافة  الفئات.

وقال ماهر ابو صبحة  رئيس سلطة الأراضي ،  أن سلطة الأراضي وخلال الاجتماع مع الجهات الحكومية المختصة قررت وضع محددات لأصحاب الاستراحات أهمها ترك مساحة 20 م بين الشاطئ والاستراحة لتسهيل حركة المواطنين على الشاطئ إضافة إلى ضرورة ترك مساحة فارغة بين كل استراحة وأخرى لإعطاء المجال للعائلات المستورة والفقيرة غير القادرة على استئجار مكان في الاستراحات للاستجمام خلال فترة الصيف، هذا فضلاً عن ضرورة عمل ممرات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة..

وأكد ابو صبحة،  أن  الجهود تبذل من كافة  الجهات لا سيما البلديات من أجل الخروج بموسم صيف أمن.

وأوضح رئيس سلطة الاراضي،  أن الاستعدادات تجري على قدم وساق من كل الجهات من أجل صيف جميل للمواطنين الغزيين وعائلاتهم، لا سيما أن البحر هو المتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة المحاصر خلال فصل الصيف.

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