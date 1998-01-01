  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السودان.. المجلس العسكري الانتقالي يتهم المعارضة ببث الفوضى

الثلاثاء 30 أبريل 2019 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
السودان.. المجلس العسكري الانتقالي يتهم المعارضة ببث الفوضى


الخرطوم /سما/

اتهم المجلس العسكري الانتقالي في السودان قوى الحرية والتغيير بعدم الوضوح والصدق في تصرفاتها، محذرا من أن المجلس لن يسمح بالفوضى في البلاد بعد اليوم.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلال مؤتمر صحفي عقدته قيادات المجلس في الخرطوم اليوم الثلاثاء، إن المعارضة لا تحترم ما يتم التوصل إليه في المفاوضات وتلجأ للشارع لتصعيد الأوضاع وتحرض الشباب على ارتكاب أعمال الشغب والاعتداء على المواطنين والممتلكات.

وأكد وفقا لوكالة "rt" أن المجلس ما زال ملتزما بالتفاوض مع قوى سودانية بما يخص المرحلة الانتقالية ويسعى للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة يرضي الشعب السوداني، لكنه سيتعامل بحزم مع نشاطات وصفها بالتخريب والفوضى.

وأشار إلى وقوع حوادث اعتداء على مكاتب الأمن في عدد مـن المناطـق في البلاد، وعلـى مواطنين عزل مع دعوات لاقتحام بعض المباني الحكومية، بما في ذلك القصر الجمهوري، وغلق طرق وجسور في الخرطوم، مؤكدا أن المجلس العسكري لديه مطالب، من الأكثر إلحاحا بينها فتح الجسور وسكك الحديد.

وقال: "واجبنا حماية المواطن وممتلكاته، وسنواجه أي فوضى أو انفلات بشكل حازم وفق القانون"، وأضاف أن المجلس العسكري يريد "ثورة سودانية حضارية وطنية وشبابا غير مسيس وبلا أجندة"، كي "نصل إلى اتفاقات تضمن مستقبلا جيدا للسودان".

وكان تجمع "المهنيين السودانيين" قد اتهم المجلس العسكري الانتقالي أمس بمحاولة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة، ودعا "الثوار" لترتيب الصفوف وإقامة المتاريس، كما دعا المؤيدين لتنظيم فعاليات احتجاجية في العاصمة الخرطوم.

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. ترامب للملك سلمان: "لديكم أموال كثيرة، لا نريد خسارتكم، نحن نخسر كثيرا في الدفاع عنكم

أسماء الحجاج للعام 2019

المقاومة تمهل الاحتلال أياماً لتنفيذ التفاهمات ولهذا تم تأجيل زيارة العمادي لغزة ..

غرينبلات يرد على دعوة الجهاد الاسلامي: حان الوقت للرئيس عباس وقادة السلطة زيارة غزة

واللا العبري: عباس يدير لعبة "روليت روسية" وبإمكانه التفوق فيها على نتنياهو

شاهد .. هكذا بدا البغدادي بعد 5 سنوات من آخر ظهور له

الاحتلال يزعم سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة على شاطئ اسدود

الأخبار الرئيسية

سرايا القدس

"كان": لهذه الاسباب.. تخوفات في "اسرائيل" من حركة الجهاد الاسلامي بغزة

اشتيه

اشتيه: مستعدون لزيارة غزة فورا وهناك حربا مالية على السلطة ولهذه الاسباب رفضنا استلام اموال المقاصة

يديعوت تعلق حول تفاهمات التهدئة وتوتر الاوضاع في غزة!

جيش الاحتلال يتلقى أوامر بالاستعداد لاحتمال شن عملية عسكرية بغزة

واللا: حماس قدمت مطالب لإسرائيل و تل ابيب طلبت من الحركة التالي ..