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السفارة السعودية تنصح رعاياها المتواجدين في سريلانكا بالمغادرة

الثلاثاء 30 أبريل 2019 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفارة السعودية تنصح رعاياها المتواجدين في سريلانكا بالمغادرة


كولمبو /سما/

 أصدرت السفارة السعودية بالعاصمة كولومبو يوم الثلاثاء، بيانا جديدا نصحت فيه رعاياها المتواجدين في سريلانكا بالمغادرة.

وقالت في تغريدة نشرتها على موقع "تويتر": "نظرا للأوضاع الأمنية الراهنة في جمهورية سريلانكا تنصح السفارة المواطنين المتواجدين في سريلانكا بالمغادرة".

وكانت سفارة المملكة في سريلانكا قد أصدرت يوم الاثنين إرشادا نبهت من خلاله المواطنين السعوديين إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات السريلانكية للتحقق من الهوية، ومنها منع تغطية الوجه ابتداء من يوم الاثنين 29 أبريل 2019.

وأفادت السفارة السعودية بأن ذلك يعد التزاما بقانون الطوارئ الذي تتخذه سريلانكا في الوقت الحالي بعد الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد في الآونة الأخيرة.

نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة في جمهورية سريلانكا تنصح السفارة المواطنين المتواجدين في سريلانكا بالمغادرة pic.twitter.com/DS4libJEu3

— السفارة في سريلانكا (@KSAembassylk) April 30, 2019

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها جمهورية سريلانكا، مهيبة بجميع المواطنين لمراعاة الأنظمة والقوانين عند زيارة سريلانكا.

وفي 21 أبريل الجاري، أسفرت سلسلة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في عاصمة سريلانكا كولومبو بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد الفصح عن مقتل 253 شخصا وإصابة العشرات، وتبناها تنظيم "داعش" الإرهابي.

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