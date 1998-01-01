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"الخارجية والمغتربين" تدين المحاولة الانقلابية في فنزويلا

الثلاثاء 30 أبريل 2019 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية والمغتربين" تدين المحاولة الانقلابية في فنزويلا


رام الله / سما /

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين المحاولة الانقلابية ضد الدستور والقيادة الشرعية المنتخبة في جمهورية فنزويلا البوليفارية.

وأعلنت "الخارجية والمغتربين"، في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، كامل تضامنها مع شعب فنزويلا الأبي الذي يرفض الهيمنة والسيطرة الأجنبية على مقدراته، والذي رفض بقوة هذه المحاولة الانقلابية الخارجة على أعرافه وقيمه النبيلة.

كما أعلنت الوزارة، باسم دولة فلسطين وشعبها المناضل، كامل تضامنها مع القيادة المنتخبة والشرعية لجمهورية فنزويلا البوليفارية ممثلة بالرئيس نيكولاس مادورو مورو، وأكدت رفضها لأي تدخل أجنبي في فنزويلا الصديقة، أكان غزوا أو تحريضا عسكريا أو عقوبات اقتصادية.

وجددت الوزارة موقفها المؤيد للحوار السلمي الداخلي لحل أية خلافات قائمة، تجنبا للتصعيد الذي لن يكون في مصلحة فنزويلا أو شعبها أو استقرارها أو مستقبلها.

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