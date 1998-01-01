"الشبيبة" تفوز بانتخابات العروب التقنية

الخليل / سما /

فازت كتلة الشهيد ياسر عرفات التابعة لحركة "فتح" في انتخابات مجلس الطلبة في جامعة فلسطين التقنية خضوري/ فرع العروب، وحصلت على 15 مقعداً، فيما حصلت كتلة الشهيد ابو علي مصطفى التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على 6 مقاعد .

وأظهرت النتائج النهائية لانتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة، حصول الشبيبة على 316 صوتا (أي ما يعادل 15 مقعدا)، مقابل 137صوتا حصلت عليه كتلة ابو علي مصطفى (ما يعادل 6 مقاعد) علما ان عدد الطلبة الذين يحق لهم الاقتراع بلغ 690 طالبا، وبذلك فان نسبة الاقتراع بلغت 67,54 % .

وهنأ الدكتور مهيب أبو لوحة، الذي أعلن نتائج الانتخابات بعد عملية الفرز، طلبة الجامعة على اتمامهم العملية الانتخابية بنجاح، مؤكدا ضرورة العمل من أجل جميع الطلبة دون تميز، شاكرا للطلبة تمتعهم بالروح الاخوية.

واكد استعداد إدارة الجامعة للتعاون مع المجلس الجديد لخدمة الطلبة بكافة أطيافهم وانتماءاتهم .

جدير بالذكر أن لجنة الإشراف على الانتخابات تشكلت من كل من: الدكتور علاء عيسى عميد شؤون الطلبة في الجامعة رئيسا، وعضوية كل من عيسى العملة رئيس قسم شؤون الطلبة بالعروب، والدكتور تقي الدين التميمي، وإياد الفراجين، والدكتور يوسف صبارنة، ومصطفى كتانة، وماهر أبو بكر، ونادر العملة .