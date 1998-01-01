  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السيطرة على حريق منزل في بيرزيت

الثلاثاء 30 أبريل 2019 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيطرة على حريق منزل في بيرزيت


رام الله / سما /

 سيطرت طواقم الإطفاء في مركز بيرزيت، اليوم الثلاثاء، على حريق منزل في بناية سكنية مكونة من طابقين في قرية دير نظام شرق رام الله .

وذكر تقرير العلاقات العامة والإعلام ان الطواقم عند الوصول باشرت في العمل على اخماد الحريق والسيطرة عليه ومنعه من الانتشار إلى باقي ارجاء المنزل والشقق المجاورة كما وعملت على إخلاء ثمانية اصابات أصيبت بالاختناق وإخلاء باقي المواطنين من البنايةو المكونة من طابقين وكان الحريق في الطابق الثاني .

هذا و تم التعامل مع الاصابات ميدانيا من قبل الهلال الاحمر .

في ذات السياق باشرت طواقم التحقيق ذات الاختصاص بالعمل للوقوف على أسباب الحريق .

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. ترامب للملك سلمان: "لديكم أموال كثيرة، لا نريد خسارتكم، نحن نخسر كثيرا في الدفاع عنكم

تلفزيون اسرائيلي: اسرائيل قامت بخطوة غبية والامور وصلت الى طريق مسدود ونتنياهو امام خيارين!

"كان": الاحتلال يطلب من الدول العربية الضغط على عباس ومساعى اسرائيلية لحشد مئات الملايين!

أسماء الحجاج للعام 2019

واللا العبري: عباس يدير لعبة "روليت روسية" وبإمكانه التفوق فيها على نتنياهو

السفارة الفلسطينية بتركيا تصدر بيان بشأن وفاة "مبارك" بالسجون التركية

شاهد .. هكذا بدا البغدادي بعد 5 سنوات من آخر ظهور له

الأخبار الرئيسية

يديعوت تعلق حول تفاهمات التهدئة وتوتر الاوضاع في غزة!

جيش الاحتلال يتلقى أوامر بالاستعداد لاحتمال شن عملية عسكرية بغزة

واللا: حماس قدمت مطالب لإسرائيل و تل ابيب طلبت من الحركة التالي ..

المقاومة تمهل الاحتلال أياماً لتنفيذ التفاهمات ولهذا تم تأجيل زيارة العمادي لغزة ..

غرينبلات يرد على دعوة الجهاد الاسلامي: حان الوقت للرئيس عباس وقادة السلطة زيارة غزة