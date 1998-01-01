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موغيريني: يجب حل الازمة المالية الحالية للسلطة والمساعدات ليست بديلا عن الحل السياسي

الثلاثاء 30 أبريل 2019 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
موغيريني: يجب حل الازمة المالية الحالية للسلطة والمساعدات ليست بديلا عن الحل السياسي


بروكسل /سما/

 دعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فريدريكا موغيريني، اليوم الثلاثاء، إسرائيل إلى تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والمالية الموقعة مع الفلسطينيين، بشكل كامل، ومن ضمنها بروتكول باريس.

وقالت موغيريني في مؤتمر صحفي، عقدته على هامش مؤتمر المانحين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، إنه يجب حل الازمة المالية الحالية، التي يتعرض لها الفلسطينيون، لمنع انهيار مالي يمكن أن تكون له ابعاد خطيرة على الأمن في المنطقة برمتها.

وأضافت: ان الاقتصاد الفلسطيني بحاجة إلى موارد لينمو، والاتحاد الاوروبي على استعداد لمساعدة جميع الاطراف للعودة إلى الحوار المبني على الاتفاقيات الموقعة بينهم.

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وأكدت أن الاتحاد الأوروبي مستمر بدعم الفلسطينيين، لأن لهم الحق في العيش بكرامة، مشيرة إلى ان الاتحاد اعلن اليوم عن مساعدات اضافية لدعم الحالات الاكثر فقرا في قطاع غزة والضفة الغربية، بقيمة 22 مليون يورو.

وشددت موغيريني على أن اجتماع اليوم جاء لدعم هدف سياسي وهو حل الدولتين، الذي يتفق عليه المجتمع الدولي، وأن مساعدتنا للفلسطينيين لا يمكن فصلها عن الهدف السياسي، وأن المساعدات ليست بديلا عن الحل السياسي.

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