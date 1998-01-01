  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير الزراعة: حوّلنا 4 مليون دولار لصالح 178 مزارعا متضررا جراء الحروب على غزة

الثلاثاء 30 أبريل 2019 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الزراعة: حوّلنا 4 مليون دولار لصالح 178 مزارعا متضررا جراء الحروب على غزة


رام الله / سما /

 أعلن وزير الزراعة، رئيس مجلس صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية رياض عطاري، اليوم الثلاثاء، عن تحويل مبلغ 4 مليون دولار أميركي من خلال الصندوق ووزارة المالية لصالح 178 مزارعا متضررا في قطاع غزة جَراء الحروب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة للأعوام (2009 ،2012، 2014).

وتأتي هذه المساعدة ضمن برنامج المساعدات الزراعية الممول من الاتحاد الأوروبي، المنفذ من قِبل صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية ووزارة الزراعة، حيث تشمل المنحة تأهيل 22 بئر مياه لرَّي حوالي 2800 دونم، وتقديم 15 جرارا زراعيا، وتزويد 118 مزرعة حيوانات بما مجموعه 2600 رأس ماشية، وبناء 37 بيتا بلاستيكيا، وبهذا يصل مجموع المستفيدين من البرنامج حتى اليوم 259 مزارعاً متضرراً في قطاع غزة.

ويأتي تنفيذ هذه المشاريع ضمن توجيهات وخطط القيادة بدعم صمود المزارعين في قطاع غزة، وتنمية الاقتصاد الزراعي ومواجهة اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وستستمر وزارة الزراعة بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين بتنفيذ حزمة من المشاريع الزراعية للمزارعين المتضررين من الاحتلال الإسرائيلي سيعلن لاحقاً، وسيبقى قطاع غزة حاضرا في برامج الحكومة الفلسطينية الحالية.

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. ترامب للملك سلمان: "لديكم أموال كثيرة، لا نريد خسارتكم، نحن نخسر كثيرا في الدفاع عنكم

تلفزيون اسرائيلي: اسرائيل قامت بخطوة غبية والامور وصلت الى طريق مسدود ونتنياهو امام خيارين!

"كان": الاحتلال يطلب من الدول العربية الضغط على عباس ومساعى اسرائيلية لحشد مئات الملايين!

أسماء الحجاج للعام 2019

واللا العبري: عباس يدير لعبة "روليت روسية" وبإمكانه التفوق فيها على نتنياهو

السفارة الفلسطينية بتركيا تصدر بيان بشأن وفاة "مبارك" بالسجون التركية

شاهد .. هكذا بدا البغدادي بعد 5 سنوات من آخر ظهور له

الأخبار الرئيسية

يديعوت تعلق حول تفاهمات التهدئة وتوتر الاوضاع في غزة!

جيش الاحتلال يتلقى أوامر بالاستعداد لاحتمال شن عملية عسكرية بغزة

واللا: حماس قدمت مطالب لإسرائيل و تل ابيب طلبت من الحركة التالي ..

المقاومة تمهل الاحتلال أياماً لتنفيذ التفاهمات ولهذا تم تأجيل زيارة العمادي لغزة ..

غرينبلات يرد على دعوة الجهاد الاسلامي: حان الوقت للرئيس عباس وقادة السلطة زيارة غزة