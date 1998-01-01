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أبو جيش: النيابة العامة لها دور فاعل في تطبيق قانون العمل

الثلاثاء 30 أبريل 2019 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو جيش: النيابة العامة لها دور فاعل في تطبيق قانون العمل


رام الله / سما /

 أكد وزير العمل نصري أبو جيش، أهمية دور النيابة العامة في دعم الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمال، وفي مراقبة تطبيق قانون العمل وتقديم الإجراءات اللازمة لها في المحاكم.

وشدد أبو جيش، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، النائب العام لدولة فلسطين المستشار أكرم الخطيب، في مقر النيابة العامة برام الله، على أهمية إطار التفاهمات ما بين النيابة والوزارة في مجال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق سماسرة التصاريح، وحماية النساء والأطفال من الاستغلال.

بدوره، أفاد الخطيب بأن النيابة العامة هي الصرح القانوني الحامي للحقوق والحريات، وهي الممثل القانوني للحكومة في القضاء، مؤكدا على أن الحكومة الجديدة هي لخدمة المواطن، والنيابة داعمة لها في هذا الشأن، وأنها لن تتوانى عن دعم الوزارة والمفتشين في عملهم سواء في الميدان أو المحاكم. كما شدد على حماية العمال داخل اسرائيل من السماسرة، وحماية النساء والأطفال من أي استغلال على كافة المستويات.

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