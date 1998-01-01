يديعوت تعلق حول تفاهمات التهدئة وتوتر الاوضاع في غزة!

غزة / سما /

علقت شمريت مئير الكاتبة الاسرائيلية بصحيفة يديعوت احرنوت العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، على التفاهمات المبرمة بين اسرائيل وحماس وتوتر الاوضاع في الجبهة الجنوبية (قطاع غزة).



وقالت مئير إنه يتم الضغط على حماس والغزيين بشكل عام مقابل المال، مشيرة الى أنه بعد بضعة أيام سيدخل شهر رمضان والناس بغزة ليس لديهم شيء لشرائه.

وأضافت: "إسرائيل" تتعمد التأخير، مستطردة: "حماس تسمح للجهاد بتوتير الوضع على أمل أن تفهم "إسرائيل" التلميح". وفق قولها.

وتابعت: نحن لا نفهم، وبدلا من تحويل الأموال نحاول سد فجوة تهديدات حماس، مضيفة: ثم يتم نشر القباب الحديدية