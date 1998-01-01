بالصور.. جيش الاحتلال ينشر بطاريات القبة الحديدية في جميع انحاء البلاد

غزة / سما /

قالت وسائل العام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجيش الاسرائيلي عزز نشر بطرايات القبة الحديدية في جميع انحاء البلاد.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، عزز الجيش الإسرائيلي نشر بطاريات القبة الحديدية في جميع أنحاء البلاد.

وكانت وسائل اعلام عبرية قد كشفت، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لاحتمال شن عملية عسكرية على قطاع غزة قريبا.

وبحسب صحيفة يديعوت اخرنوت العبرية، "الجيش الإسرائيلي تلقى الأوامر بالاستعداد قريبا لاحتمال وقوع العملية العسكرية إذا فشلت الجهود المبذولة للتهدئة، أو أن طرفا في القطاع أفشلها عمدا" وفق قولها.