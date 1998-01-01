  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالصور.. جيش الاحتلال ينشر بطاريات القبة الحديدية في جميع انحاء البلاد

الثلاثاء 30 أبريل 2019 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. جيش الاحتلال ينشر بطاريات القبة الحديدية في جميع انحاء البلاد


غزة / سما /

قالت وسائل العام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجيش الاسرائيلي عزز نشر بطرايات القبة الحديدية في جميع انحاء البلاد.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، عزز الجيش الإسرائيلي نشر بطاريات القبة الحديدية في جميع أنحاء البلاد.

وكانت وسائل اعلام عبرية قد كشفت، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لاحتمال شن عملية عسكرية على قطاع غزة قريبا.

وبحسب صحيفة يديعوت اخرنوت العبرية،  "الجيش الإسرائيلي تلقى الأوامر بالاستعداد قريبا لاحتمال وقوع العملية العسكرية إذا فشلت الجهود المبذولة للتهدئة، أو أن طرفا في القطاع أفشلها عمدا" وفق قولها.

11
22

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. المباحث العامة توضح تفاصيل جريمة قتل الطفل "محمود شقفة

فيديو.. ترامب للملك سلمان: "لديكم أموال كثيرة، لا نريد خسارتكم، نحن نخسر كثيرا في الدفاع عنكم

تلفزيون اسرائيلي: اسرائيل قامت بخطوة غبية والامور وصلت الى طريق مسدود ونتنياهو امام خيارين!

"كان": الاحتلال يطلب من الدول العربية الضغط على عباس ومساعى اسرائيلية لحشد مئات الملايين!

بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

السفارة الفلسطينية بتركيا تصدر بيان بشأن وفاة "مبارك" بالسجون التركية

شاهد .. هكذا بدا البغدادي بعد 5 سنوات من آخر ظهور له

الأخبار الرئيسية

يديعوت: جيش الاحتلال يتلقى أوامر بالاستعداد لاحتمال شن عملية عسكرية بغزة

واللا: حماس قدمت مطالب لإسرائيل و تل ابيب طلبت من الحركة التالي ..

المقاومة تمهل الاحتلال أياماً لتنفيذ التفاهمات ولهذا تم تأجيل زيارة العمادي لغزة ..

غرينبلات يرد على دعوة الجهاد الاسلامي: حان الوقت للرئيس عباس وقادة السلطة زيارة غزة

i

واللا العبري: عباس يدير لعبة "روليت روسية" وبإمكانه التفوق فيها على نتنياهو