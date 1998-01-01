طهبوب: انخفاض صافي الدين على مستهلكي الكهرباء للعام الماضي بأكثر من مليون شيقل

رام الله / سما /

بين تقرير أعده مجلس تنظيم قطاع الكهرباء حول مؤشرات أداء شركات توزيع الكهرباء للعام 2018، ونشرت نتائجه خلال مؤتمر عقد اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، انخفاض صافي الدين على مستهلكي الكهرباء للعام الماضي بأكثر من مليون شيقل مقارنة مع عام 2017.

وقدم الرئيس التنفيذي للمجلس حمدي طهبوب خلال مشاركته في المؤتمر عرضا لبيانات شركات التوزيع العاملة في الوطن، وهي: شركة كهرباء محافظة القدس JDECO: مرخصة، وشركة توزيع كهرباء الشمال NEDCO: مرخصة، وشركة كهرباء منطقة طوباسTEDCO: مرخصة، وشركة كهرباء الخليل HEPCO: غير مرخصة، وشركة كهرباء الجنوب SELCO: غير مرخصة.

واوضح طهبوب: صافي الدين على المستهلكين انخفض عن العام 2017 اذ بلغ 1.471 مليون شيقل مقارنة بـ1.785 مليون شيقل للعام 2017، وهذا مؤشر ايجابي لتحصيل شركات التوزيع، وان مؤشر الانقطاعات ارتفع ايجابيا لتقل مدة الانقطاعات عن العام 2017 عن المستهلك.

واشار إلى ان تقرير مؤشرات الاداء استند على سبعة جوانب للتحقق من معايير خدمة توزيع الطاقة الكهربائية وهي: اداء المستهلكين، ومؤشرات استمرارية الخدمة (الانقطاعات) والتي تعتمد على بيانات انقطاعات الطاقة الكهربائية حسب المتسبب بها (الموزع او الشركة المزودة- القطرية)، ومؤشرات جودة الخدمة للمستهلكين، ومؤشرات مالية، ومؤشرات الطاقة المتجددة، ومؤشرات فنية، واخيرا مؤشرات طواقم العمل.

وقال طهبوب ان اعداد المستهلكين في الشركات المذكورة للعام 2018 بلغ 202.310 مستهلكين، بحجم مبيعات وصل الى 1.426 جيجا واط في الساعة للشريحة المنزلية، و666 جيجا واط في الساعة للشريحة التجارية و590 جيجا واط في ساعة للشريحة الصناعية، موضحا أن الهدف من هذا التقرير كان العمل على جمع اكبر قدر من البيانات عن واقع قطاع توزيع الكهرباء، حيث ان ذلك يساعد على تحليل أدق لواقع الشركات وحاجاتها والتحديات التي تواجهها".

بدوره، قال رئيس مجلس الادارة أحمد العديلي، "ان مؤشرات الاداء من أهم الادوات التي يستخدمها مجلس تنظيم قطاع الكهرباء لقياس اداء شركات قطاع توزيع الكهرباء في الوطن، مع العلم ان هذه المؤشرات تعتبر معايير عالمية وضعت لتقييم خدمة الكهرباء المقدمة للمستهلكين".

واوضح العديلي ان إصدار تقرير مؤشرات الأداء ونشره يساهم بتحقيق السياسات التي ينتهجها المجلس للانفتاح على الجمهور لاطلاعه على كل ما يتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء وتقديم نظرة واقعية عن هذا القطاع الحيوي.

يشار الى أن المجلس للعام الرابع على التوالي يصدر تقريرا لمؤشرات الأداء.

يذكر ان المجلس سيقوم بإضافة بند بخصوص اداء شركة النقل الوطنية للكهرباء في التقرير الذي سيصدر عن العام 2019.