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بيروت: وفد جنوب افريقي يؤكد مواصلة دعم نضال شعبنا

الثلاثاء 30 أبريل 2019 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيروت: وفد جنوب افريقي يؤكد مواصلة دعم نضال شعبنا


بيروت /سما/

 أكد وفد من مؤسسة الأسرى القدامى في جنوب افريقيا مواصلة دعم نضال شعبنا واعتزازه بنضال الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدانته للإجراءات الإسرائيلية بحقهم وحق عائلاتهم، من خلال اقتطاع الأموال المخصصة لهم.

جاء ذلك خلال لقائه سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا، وأمين سر حركة فتح في بيروت سمير أبو عفش.

وأكد الوفد الذي يرأسه امبو ماسيمولا ضرورة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام، فالوحدة هي الطريق الوحيد للحرية.

بدوره، أثنى دبور على الموقف التاريخي والنضالي لدولة جنوب افريقيا في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وقضية الأسرى في سجون الاحتلال.

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