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وزيرة الصحة توقع خطة عمل 2019 مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

الثلاثاء 30 أبريل 2019 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة توقع خطة عمل 2019 مع صندوق الأمم المتحدة للسكان


رام الله / سما /

وقعت وزيرة الصحة مي الكيلة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين، خطة عمل لعام 2019، اليوم الثلاثاء، تتعلق بدعم خدمات الصحة الإنجابية والجنسية والعنف المبني على النوع الاجتماعي، وخدمات صحية صديقة للشباب.

ووقعت وزيرة الصحة، حسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، خطة العمل مع القائم بأعمال ممثل الصندوق زياد يعيش، في مكتبها بمدينة رام الله، حيث تبلغ كلفة الأنشطة المضمّنَة في الخطة حوالي نصف مليون دولار.

وأشادت الوزيرة بالدعم الذي يقدمه الصندوق لقطاع الصحة في فلسطين، مؤكدة سعي الوزارة الدؤوب للرقي بالواقع الصحي وتطويره، من خلال توطين الخدمات الصحية وتعزيز صمود المواطنين.

من جهته، قال يعيش إن الاتفاقية تأتي ضمن الدورة البرامجية السادسة للصندوق حيث يعتبر صندوق الأمم وزارة الصحة الشريكة الاستراتيجية الأولي في فلسطين لتنفيذ هذه الخطة، فيما جدد التزام الصندوق بدعم برامج وزارة الصحة وخاصة فيما يتعلق بخدمات الصحة الانجابية والجنسية.

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