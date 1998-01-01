:وقفة تضامنية مع الأسرى ضمن فعاليات إحياء الذكرى 71 للنكبة في طولكرم

طولكرم / سما /

نفذت اللجنة الوطنية لإحياء ذكرى النكبة وفصائل العمل الوطني ونادي الأسير الفلسطيني في طولكرم، اعتصاما تضامنيا مع الأسرى، اليوم الثلاثاء.

وشارك في الاعتصام عشرات من طلبة المدارس وذوي الأسرى وممثلي المؤسسات الرسمية والشعبية، الذين رفعوا العلم الفلسطيني والرايات السوداء واللافتات التي تؤكد حق العودة والحرية للأسرى.

وقال فيصل سلامة في كلمة باسم اللجنة الوطنية لإحياء ذكرى النكبة، إن هذه الوقفة هي نصرة للأسرى الذين ضحوا وناضلوا وقدموا زهرات شبابهم من أجل قضية وطنية عادلة ومقدسة، تزامنت مع ذكرى النكبة الأليمة.

وأضاف: "سنبقى متمسكين بالثوابت الوطنية وعلى رأسها القدس والأسرى وقضية اللاجئين، وسيكون لنا لقاء في مدن فلسطين التاريخية، وتحقيق حلمنا في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وشدد على ضرورة تجسيد الوحدة الوطنية من أجل دحر كل ممارسات الاحتلال بحق الأرض والشعب الفلسطيني.

بدوره، أكد حكم طالب في كلمة فصائل العمل الوطني، على مواصلة التمسك بالحق التاريخي لعودة شعبنا إلى أرضه ووطنه، وأن كل الجرائم لا يمكن أن تثني هذا الشعب عن حقه في حريته وبناء وطنه ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتحرير كافة الأسرى من سجون الاحتلال.

من جانبه، أكد مدير مكتب نادي الأسير في المحافظة ابراهيم النمر، أن حق العودة فردي ومقدس لا يسقط بالتقادم، وأن موضوع العودة مقرون بكل القضايا الأساسية.

وأشار إلى أن حق العودة حق وطني لكل أبناء الشعب الفلسطيني.