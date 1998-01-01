الحكومة الفنزويلية تدين محاولة "انقلاب عسكري" في البلاد

كراكاس /سما/

أعلنت الحكومة الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة انقلاب صغيرة قام بها عسكريون، وصفتهم بـ "خونة"، بالتعاون مع المعارضة.

وجاء ذلك بعد ان دعا زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوييدو، إلى انتفاضة عسكرية لإسقاط الرئيس نيكولاس مادورو في شريط فيديو تم تصويره في قاعدة كاراكاس الجوية بينما كان محاطًا بجنود يرتدون الزي الرسمي، إلى جانب السياسي المعارض ليوبولدو لوبيز، وهو رهن الإقامة الجبرية.

وقال غوايدو في التسجيل الذي استمر 3 دقائق إن الجنود الذين سيخرجون إلى الشوارع سيتصرفون لحماية دستور فنزويلا، مضيفًا أن "المرحلة النهائية" من عملية إقالة الرئيس مادورو قد بدأت، ودعا الجيش إلى دعمه.

ودعا غوايدو، الذي عين نفسه رئيسا لفنزويلا قبل عدة أشهر الأخير، المواطنين إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج سلميًا على حكم مادورو، الذي يتهمه كثيرون بإغراق البلاد في أزمة سياسية واقتصادية.

وقال غوايدو "شعب فنزويلا، من الضروري أن نخرج إلى الشوارع لدعم الديمقراطية واستعادة حريتنا"، ودعا سكان العاصمة إلى التوجه إلى القاعدة الجوية التي سجل فيها شريط الفيديو.

وأضاف "اتخذت القوات المسلحة القرار الصحيح، يمكنها الاعتماد على دعم شعب فنزويلا، ودعم دستورنا".

وأكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء الماضي، في كلمه له بثها التلفزيون الحكومي "لدينا سيطرة حكومية كاملة، السيطرة على القوات البوليفارية المسلحة، فضلا عن السيطرة على الأراضي الوطنية. وأنا بصفتي رئيسًا دستوريًا، أدير العلاقات الوطنية والعلاقات الدولية وأدير جدول أعمال الدولة وأفي بجميع التزاماتي".

وفي المقابل، قال وزير الإعلام الفنزويلي الموالي لمادورو، خورخي رودريغيز، على "تويتر" إن "الحكومة تواجه مجموعة صغيرة من العسكريين الذين يسعون لتشجيع الانقلاب على حكومة مادورو".

وأكد رودريغيز، أن "أفراد القوات المسلحة انحازوا إلى زعيم المعارضة، وقالوا إن هناك انقلابًا جارًا".