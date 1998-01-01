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الخليل: وزير النقل والمواصلات يطلق الفحوصات العملية للمركبات في البلدة القديمة

الثلاثاء 30 أبريل 2019 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: وزير النقل والمواصلات يطلق الفحوصات العملية للمركبات في البلدة القديمة


الخليل / سما /

أطلق وزير النقل والمواصلات عاصم سالم الفحوصات العملية للمركبات في البلدة القديمة من مدينة الخليل، خلال جولة له في محافظة الخليل اليوم الثلاثاء، بحضور المحافظ جبرين البكري، ورئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، واللجنة الأمنية والتنظيمية بالمحافظة وشرطة المرور.

وأكد أن هذه الخطوة بالغة الأهمية وتأتي في طار رؤية الرئيس محمود عباس وتوجيهات رئيس الوزراء محمد اشتية نحو دعم صمود أهلنا في الوطن. وشدد على ضرورة حماية هذه المحافظة والحفاظ على هويتها الفلسطينية في وجه التحديات والتعديات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

والتقى الوزير بمحافظ الخليل جبرين البكري، ومدير شرطة المرور العقيد ماهر الجيوسي وعدد من مسؤولي المؤسسات المحلية والمجتمع المدني بالمحافظة.

وتناول الاجتماع قضية الوضع المروري في المحافظة، وبحث سبل التعاون للتخفيف من الأزمات المرورية، وظاهرة المركبات المشطوبة وغير القانونية، ومشكلة المركبات الخصوصية التي تعمل بأجر وتغليظ العقوبات الرادعة لوقف تعدياتها على المركبات العمومية.

زار سالم  مديرية النقل والمواصلات في الخليل وبلدية الخليل وبحث سبل التعاون للقضاء على الظواهر المرورية السلبية بالمدينة، كما اجتمع مع نقابة أصحاب مدارس السياقة، وبحث معهم جملة من القضايا التي تتعلق بعملهم.

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