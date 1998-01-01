وزير التربية يبحث مع القنصل البريطاني العام دعم قطاع التعليم

رام الله / سما /

بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الثلاثاء، مع القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول سبل تعزيز التعاون لدعم قطاع التعليم.

وناقش عورتاني، خلال لقائه القنصل في مقر الوزارة بمدينة رام الله، سبل تعزيز آفاق التعاون في عديد المجالات، وأهمها مواصلة بناء قدرات المعلمين والتعاون في المجالين الفني والتقني؛ خاصة عبر المجلس الثقافي البريطاني ودعم الطلبة من ذوي الإعاقة، وبحث تنفيذ مشاريع تربوية، ودراسة الاحتياجات التربوية بالتنسيق مع الوزارة.

وأكد عورتاني أهمية ديمومة البرامج التي تستهدف نوعية التعليم وتجويد مخرجاته، وضرورة استدامة تطبيق البرامج المشتركة ومتابعتها؛ خاصة في مجال دعم المعلمين واللغة الإنجليزية.

وشدد الوزير على أهمية مأسسة التعاون وتوطيد الشراكة وضمان خلق شراكات عالمية تخدم الخطط التطويرية للوزارة؛ خاصةً فيما يتعلق بتأهيل المعلمين، مؤكدا اهمية دور التعليم المهني والزراعي في خدمة التنمية الوطنية المستدامة، وأهمية توسيع دائرة التعاون مع الوزارات الشريكة والمؤسسات بما يسهم في خدمة الرؤى المشتركة.

من جانبه، اشار القنصل البريطاني الى أهمية الشراكة ودور بلاده الداعم للقطاع التعليمي الفلسطيني في عديد البرامج والمشاريع المميزة .

واكد حرص بريطانيا ومؤسساتها المختصة بديمومة رفد المعلمين الفلسطينيين بالمهارات، مبديا الاستعداد للتعاون وتبادل الخبرات والتباحث في الآليات الكفيلة باستدامة الجهود التي تستهدف خدمة التعليم والبناء على الإنجازات التي تحققت خلال مسيرة متواصلة من العمل المشترك.