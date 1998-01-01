يديعوت: جيش الاحتلال يتلقى أوامر بالاستعداد لاحتمال شن عملية عسكرية بغزة

غزة / سما/

قالت وسائل اعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لاحتمال شن عملية عسكرية على قطاع غزة قريبا.

وبحسب صحيفة يديعوت اخرنوت العبرية، "الجيش الإسرائيلي تلقى الأوامر بالاستعداد قريبا لاحتمال وقوع العملية العسكرية إذا فشلت الجهود المبذولة للتهدئة، أو أن طرفا في القطاع أفشلها عمدا" وفق قولها.

يشار أن صاروخا أطلق من قطاع غزة وسقط على سواحل اسدود جنوب إسرائيل ليلة الاثنين، في وقت اتهم جيش الاحتلال حركة الجهاد الإسلامي بالمسؤولية عن إطلاقه.

وفي معرض درها، نفت حركة الجهاد في فلسطين اليوم الثلاثاء، صحة اتهامات إسرائيلية لها، بإطلاق صاروخ، مساء الاثنين، من قطاع غزة، وسقط قبالة شواطئ اسدود.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، نشرته على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت: " الجناح العسكري للحركة لم تعلن عن إطلاق صاروخ تجاه الاحتلال، وبالتالي فهذا الاتهام فبركة يريد منها الاحتلال أهداف محددة، أهمها التحريض على الجهاد الإسلامي".

وأضافت: " الاتهامات الإسرائيلية للحركة والتحريض عليها يأتي ضمن حملة تحريض منظمة ضد الحركة وقيادتها وعلى رأسهم الأمين العام زياد النخالة، ويأتي كمبرر مسبق لعمل ارهابي بحق القيادات".

كما حذرت حركة الجهاد الاسلامي اسرائيل مما اسمته مغبة اللعب بالنار.

وقالت الحركة على لسان القيادي فيها خالد البطش ان التصعيد الاعلامي الاسرائيلي ضد حركة الجهاد وامينها العام زياد النخالة وقيادات ذراعها العسكري سرايا القدس محاولة لاستهداف الحركة والاستفراد بها والتحضير لمواجهة عسكرية تستهدفها وتستهدف الشعب وقوى المقاومة.