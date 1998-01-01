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صورة.. سحب قرعة بطولة بيبسي الرمضانية

الثلاثاء 30 أبريل 2019 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. سحب قرعة بطولة بيبسي الرمضانية


غزة / سما /

سحبت اللجنة المنظمة لبطولة الراحل "محمد اليازجي" الرمضانية الثلاثاء, قرعة دور المجموعات في مقر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم غرب غزة.

ووقعت أندية الأهلي, وشباب جباليا, واتحاد خانيونس, والصداقة, والزيتون في المجموعة الأولى, بينما جاءت فرق الشجاعية, وبيت حانون الأهلي, وخدمات الشاطئ, وغزة الرياضي, والجلاء في المجموعة الثانية.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة مساء السبت الحادي عشر من مايو المقبل بعد صلاة التراويح, على ملعب نادي المشتل المعشب صناعيا, تحت رعاية شركة "بيبسي" للمشروبات الغازية.

يشار إلى أنه سيتم توزيع القمصان الخاصة بمنافسات بطولة الراحل "محمد اليازجي", على الأندية السبت المقبل.

#بطولة بيبسي
قرعة1

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