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تاسع صفقات بيت حانون الرياضي

الثلاثاء 30 أبريل 2019 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
تاسع صفقات بيت حانون الرياضي


غزة / سما /

أبرم نادي اتحاد بيت حانون الرياضي, صفقته التاسعة في الانتقالات الصيفية المقبلة, ضمن تحضيراته للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

وأعلن "الحوانين" عن ضم المدافع مروان شيخ العيد مدة موسم واحد, قادما من شباب جباليا, الذي دافع عن ألوانه في النصف الثاني من الموسم الأخير.

وسبق لبطل دوري الأولى التعاقد مع ثمانية لاعبين هم: يوسف سالم، ومحمد القاضي، ورامي الطريفي، وعلي شبير، ومحمود أبو طبق، ومحمد سلمان، وسفيان كريزم.

يشار إلى أن بيت حانون الرياضي احتل المركز الأول في دوري الأولى برصيد 51 نقطة, ما جعله يصعد لدوري الأضواء في الموسم المقبل.

#بيت حانون الرياضي

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