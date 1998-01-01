اتبعي هذه النصائح لتحضير عزائم رمضان

1- الترتيب مع زوجك

عليك الجلوس مع زوجك والاتفاق معه على عدد الدعوات التي سيتم تقديمها للمدعويين، وتحديد ميزانية تلك الدعوات، مع اختيار الأيام المناسبة لكل دعوة.

2- قائمة الطعام

ضعي قائمة بالأطعمة التي ستحضيرنها، والاستعانة بضيوفك لترتيب تلك القائمة، بأن تسأليهم عن الأكلات المفضلة لديهم، وذلك سيوفر عليك الكثير من الحيرة.

3- الذهاب للتسوق

اذهبي إلى السوبر ماركت، قبل يوم العزومة واشتري جميع احتياجاتك التي ستطهينها لهم، من لحوم وخضراوات وحلوى، وذلك حتى لا تشعري بالتوتر، إذا لم تجدي شيئا تحتاجينه يوم الدعوة.

4- ابدئي التحضير للعزومة مبكرا

ابدئي في تحضير الطعام قبل العزيمة بيوم، وذلك حتى توفري على نفسك الكثير من الوقت، كأن تقومي بتتبيل اللحوم ووضعها بالثلاجة، وتحضير المقبلات، وتركها للقلي فقط يوم الدعوة، وغسيل الخضروات، وكذلك تحضير حشوات المحشي.

5- ابدئي التجهيز للسفرة والملابس مبكرا

قومي فور استيقاظك باختيار الملابس التي سترتدنيها خلال العزومة، وذلك حتى لا تشعري بالتوتر في اللحظات الأخيرة، وجهزي السفرة، كأن تتأكدي من نظافة الصواني والأطباق والكاسات، التي ستستخدمينها.

7- لا تحضري الحلوى

لا شك أن ضيوفك سيحضرون معهم بعض الحلوى، ولذا لا تكلفي نفسك عناء تحضيرها، ويمكنك أيضا شراء نوعين إضافيين من المتجر.

8- اطلبي المساعدة من عائلتك

لا تخجلي من الاستعانة بأفراد عائلتك وصديقاتك المقربات، أو إحداهن، لمساعدتك خلال الدعوة، كأن يساعدوا في رفع أطباق الطعام أو عمل الشاي والقهوة بدلا منك.

9- لا تؤجلي تنظيف أطباق الطعام

تمتلك الكثير من النساء غسالة أطباق، فإذا كنت تملكين واحدة فعليك وضع الأطباق بها فور رفعها من المائدة، وذلك حتى يتسع مطبخك لتحضير مشروبات ما بعد الإفطار، أما إذا كنت لا تملكينها فرتّبي الأطباق، واتركيها جانبا لحين رحيل ضيوفك.