أنغام تمر بأوقات صعبة بعد زواجها السريع.. ماذا قالت؟

وكالات / سما /

فاجأت الفنانة المصرية أنغام جمهورها في حفلها الغنائي الأحد، والذي أقيم في ساحة دار الأوبرا المصرية، بمناسبة احتفالات الربيع بما قالته على المسرح.

ورغم اعتقاد البعض بأنها تعيش بسعادة مع زوجها الموزع أحمد إبراهيم، إلا أنها صدمت الجميع بما قالته: “أوقات بتيجي عليا لحظات بحس إني مش محظوظة وبتعدي عليا أيام صعبة”.

وأضافت: “النهاردة سعيدة قوي وأنتوا معايا في الحفلة بمناسبة أعياد الربيع”. الأمر الذي ترك الكثير من علامات الاستفهام حول سبب قولها لهذه الكلمات أو سبب حزنها.

وكانت أنغام افتتحت الحفل بأغنية “حالة خاصة جدا”، وقدمت بعدها “ياريتك فاهمني” التي قوبلت بالتصفيق 3 مرات أثناء غنائها.