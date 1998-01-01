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إعلامية مصرية: ادعوا لرغدة "يارب تقوم بالسلامة"

الثلاثاء 30 أبريل 2019 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلامية مصرية: ادعوا لرغدة "يارب تقوم بالسلامة"


وكالات / سما /

زادت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، من قلق متابعي الفنانة السورية رغدة، بعد أن نشرت صورة تجمعهما معا، طالبة من الناس الدعاء لها.

ونشرت وهبة، على حسابها في إنستغرام، صورة تظهر فيها واضعة يدها على كتف رغدة، قائلة "ألف سلامه عليكي وربنا يقومك بالسلامة".

وأضافت "برجاء الدعاء للفنانة رغدة التي أصيبت بوعكة صحية.. تحتاج الدعاء... سلامتك".

وسجّلت الفنانة السورية حلقة من برنامج "شيخ الحارة" في جزئه الثاني، حيث من المقرّر عرضها في شهر رمضان المقبل.

وقالت وهبة إن الحلقة مع رغدة ستكون "حافلة بالأسرار"، مشيرة إلى تعب الفنانة جعل من تصوير الحلقة أمرا صعبا.

وولدت رغدة، البالغة من العمر 61 عاما، في حلب، وتعتبر من نجمات السينما العربية خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات.

وتنوعت أعمال رغدة الفنية بين المسلسلات والمسرح والسينما، حيث كان أول أعمالها الفنية مسلسل "عصر الحب" بدور بدرية، ثم انتقلت منه إلى فيلمي "ترويض الرجل" و"من يطفئ النار"، قبل أن تواصل مسيرتها الفنية بأعمال درامية لاقت نجاحا كبيرا.

وسبق للفنانة السورية المقيمة في مصر أن واجهت انتقادات كثيرة، بعدما عبرت عن مواقف، اعتبرت داعمة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

#رغدة

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