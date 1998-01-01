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المجلس الوطني يشيد بنضال وتضحيات عمال فلسطين ويطالب بإنصافهم

الثلاثاء 30 أبريل 2019 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أشاد المجلس الوطني الفلسطيني بنضال عمال فلسطين وتضحياتهم الكبيرة التي يقدمونها، مقدما التهنئة لهم لمناسبة يوم العمال العالمي الذي يوافق يوم غد الأربعاء، الأول من أيار.

وأكد المجلس الوطني في بيان له اليوم الثلاثاء لهذه المناسبة، أن عمال فلسطين أهم القواعد الصلبة والعريضة التي قامت عليها منظمة التحرير، وهم في مقدمة المناضلين على كافة المستويات، فهم من تحمل سياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية والظلم والقهر، وهم الذين صبروا على ضنك العيش وثبتوا في أرضهم.

وطالب المجلس الوطني، منظمة العمل الدولية والاتحادات والنقابات العمالية في العالم بالدفاع عن حقوق عمال فلسطين وحمايتهم وفقا للعهد الدولي ومعايير العمل الدولية، حيث تمارس سلطات الاحتلال بحقهم أبشع الانتهاكات المخالفة لهذه القواعد الدولية التي تكفل حقوقهم.

ودعا المجلس الوطني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والحكومة إلى تطبيق قراره بتطوير التشريعات والقوانين التي تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة الفلسطينية، وتعزيز الحريات النقابية والضمان الاجتماعي التزاما بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبمعايير العمل الدولية والعربية.

وقال المجلس آن الأوان لينصف عمال فلسطين ولتخليصهم من الظلم الواقع عليهم وتحقيق العدالة لهم، وإعلان عمال العالم تضامنهم القوي ومساندتهم ليعيشوا بحرية وكرامة وإنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

#المجلس الوطني

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