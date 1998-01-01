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ترامب يستجيب لطلب السيسي بشان "الاخوان المسلمين"

الثلاثاء 30 أبريل 2019 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يستجيب لطلب السيسي بشان "الاخوان المسلمين"


القاهرة / وكالات /

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، اليوم الثلاثاء، ان إدارة الرئيس ترامب تضغط لإصدار أمر من شأنه أن يعتبر قريبا جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية أجنبية"، مما يثقل كاهل العقوبات ضد حركة سياسية إسلامية ذات نفوذ مع ملايين الأعضاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وفقا لمسؤولين مطلعين على الأمر.

ووفقا للصحيفة الأميركية أصدر البيت الأبيض تعليماته للأمن القومي والدبلوماسيين لإيجاد طريقة لفرض عقوبات على الجماعة بعد زيارة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 9 نيسان/ أبريل، والتي تمثل جماعة الإخوان مصدراً للمعارضة السياسية فيها. في اجتماع خاص بدون مراسلين ومصورين، حيث حض السيسي نظيره الأميركي ترامب على اتخاذ هذه الخطوة والانضمام إلى مصر في وصف الحركة بأنها منظمة إرهابية.

وصنفت الحكومة المصرية في كانون الأول/ديسمبر 2013 جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا"، وأكدت أن "جميع أنشطتها بما فيها التظاهر محظورة". بعدما قضت محكمة مصرية في أيلول/سبتمبر 2013 بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وكل المؤسسات المتفرعة عنها والتحفظ على جميع أموالها ومقارها.

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