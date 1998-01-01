واللا: حماس قدمت مطالب لإسرائيل و تل ابيب طلبت من الحركة التالي ..

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع واللا العبري، اليوم الثلاثاء، أنّ حركة حماس نقلت عبر مصر رسالة لإسرائيل تتضمن مطالب حول توسيع مساحة الصيد وإدخال مزيد من البضائع عبر المعابر، وتنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الأمم المتحد وغيرها من الأطراف.

ووفقًا للموقع، فإن الحركة طلبت أيضًا زيادة تصدير البضائع من غزة، وإدخال مزيد من الأدوية والسماح للعمال بالعمل في مناطق صناعية وغيرها.

واشار إلى أن إسرائيل تدرس تلك الطلبات ولم ترد عليها بعد.

وذكر الموقع أن إسرائيل نقلت هي الأخرى رسالة مشابهة، لحماس عبر مصر تطلب فيه إيجاد حل لقضية الأسرى والمفقودين.

وقال يارون بلوم مسؤول ملف الأسرى والمفقودين إنه لن يكون هناك إعادة تأهيل لغزة دون الإفراج عن الجنود الإسرائيليين.