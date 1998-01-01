وفاة أشهر منتقد للفنانين العرب بشكل مفاجئ

وكالات / سما /

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر وفاة راغد قيس صاحب صفحة "شرطة المشاهير" المعروفة بانتقاد الفنانين بشكل ساخر.

وأعرب العديد من زملائه عبر صفحاتهم عن حزنهم وصدمتهم بسبب هذا الحدث الأليم والمفاجئ، وعلقت المطربة اللبنانية إليسا قائلة:" كتير زعلت لما سمعت بخبر وفاة راغد قيس، صاحب حساب شرطة المشاهير. الله يرحمه راح بعمر كتير صغير، ما كنت بعرفه شخصيا ومرات كانت تعليقاته قاسية بحقي، بس بنصلي لروحه، الله يصبر أهله."

فيما أشار البعض الآخر إلى أن سبب الوفاة يعود إلى وعكة صحية ألمت به منذ حوالي الأسبوع دون تحديد ماهيتها.

يشار إلى أن قيس حقق نجاحا كبيرا من خلال صفحته "شرطة المشاهير" التي عمد فيها إلى انتقاد الفنانين بطريقة ساخرة وتجاوز عدد متابعي الصفحة المليون.