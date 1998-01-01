  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة تبحث عدداً من الملفات مع اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية

الثلاثاء 30 أبريل 2019 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحثت وزيرة الصحة د. مي الكيلة مع اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية عدداً من الملفات فيما يتعلق بالخدمات التي تشتريها وزارة الصحة وسبل تعزيز التعاون والتكامل لخدمة المواطنين والمرضى والتخفيف عنهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة الكيلة، في مكتبها برام الله، مع رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية وممثلين عن الاتحاد.

وقالت د. الكيلة إن العمل في القطاع الصحي يجب أن يكون تكاملياً لتحقيق الغاية الأسمى والهدف الأكبر لهذه الحكومة وهو خدمة المواطنين وتعزيز صمودهم، وتطوير القطاع الصحي الفلسطيني بكافة مكوناته.

وأضافت: نعمل على حصر جميع الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة، والخدمات التي لا تتوفر فيها، لمحاولة سد الفجوات وإدخال الخدمات غير الموجودة، إضافة إلى ترتيب ملف التحويلات الطبية مع المستشفيات الأهلية والخاصة.

وأشارت إلى أنها تعمل حالياً على عقد اجتماع يضم ممثلين عن كافة المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة ومستشفيات القدس، فيما استمعت وزيرة الصحة لملاحظات ومطالب المستشفيات الخاصة والأهلية، فيما أكد ممثلو الاتحاد دعمهم لسياسات ورؤية الحكومة الفلسطينية.

وقال د. أبو صفية إن جميع المستشفيات الأهلية والخاصة تقف دائماً لجانب القيادة والحكومة والمواطنين، فنحن في نفس الخندق، وهدفنا تطوير القطاع الصحي.

 
#وزيرة الصحة

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. المباحث العامة توضح تفاصيل جريمة قتل الطفل "محمود شقفة

تلفزيون اسرائيلي: اسرائيل قامت بخطوة غبية والامور وصلت الى طريق مسدود ونتنياهو امام خيارين!

"كان": الاحتلال يطلب من الدول العربية الضغط على عباس ومساعى اسرائيلية لحشد مئات الملايين!

بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

السفارة الفلسطينية بتركيا تصدر بيان بشأن وفاة "مبارك" بالسجون التركية

معاريف: مباحثات إسرائيلية داخلية من أجل إنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار

الاحتلال يزعم سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة على شاطئ اسدود

الأخبار الرئيسية

"الجهاد" تنفي اتهامات إسرائيلية وتحذر الاحتلال من اللعب بالنار والتحريض ضد أمينها العام

المقاومة تمهل الاحتلال أياماً لتنفيذ التفاهمات ولهذا تم تأجيل زيارة العمادي لغزة ..

غرينبلات يرد على دعوة الجهاد الاسلامي: حان الوقت للرئيس عباس وقادة السلطة زيارة غزة

i

واللا العبري: عباس يدير لعبة "روليت روسية" وبإمكانه التفوق فيها على نتنياهو

2265999

صحيفة : مصر وإيران تتنافسان على النفوذ في غزة