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القدس: الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط ويداهم مقر اللجنة الشعبية ومركز الشباب

الثلاثاء 30 أبريل 2019 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

اقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، ترافقها عناصر من مخابراته، وقوة عسكرية معززة من جنود الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مخيم شعفاط للاجئين وسط القدس المحتلة، وداهمت عدة مؤسسات فيه.

وذكرت مصادر اعلامية في القدس: إن طواقم البلدية وجنود الاحتلال اقتحموا المخيم من جهة الحاجز العسكري، وشرعت بدهم اللجنة الشعبية في المخيم وصورت المبنى الجديد "قيد الانشاء"، كما داهمت مركز الشباب الاجتماعي بحجة انشاءات بناء جديدة.

وأضاف، ان قوات الاحتلال وطواقم البلدية العبرية انتشروا في الشارع الرئيسي وأزالوا "بسطات" الباعة، في حين أغلق عدد كبير من التجار محالهم تحسبا من ملاحقات ضريبية، وما زال التوتر يسود المخيم والضواحي المجاورة له.

#مخيم شعفاط

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