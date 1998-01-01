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ما هو ‫الوسواس القهري الخرافي؟

الثلاثاء 30 أبريل 2019 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما هو ‫الوسواس القهري الخرافي؟


وكالات / سما /

حذر الدكتور أندرياس فال-كوردون من أن ‫الوسواس القهري الخرافي يرفع خطر الإصابة بالاكتئاب.

‫وأوضح الطبيب النفسي الألماني أن الوسواس القهري الخرافي هو ربط الأشياء ‫والأحداث والمعاني بشكل غير منطقي يقوم على خرافات شائعة، الأمر الذي ‫يمنع المريض عن ممارسة حياته بشكل طبيعي.

‫ومن أمثلة هذا التفكير عدم مغادرة المنزل في يوم معين من أيام الأسبوع مثل يوم الثلاثاء مثلا أو في يوم معين من أيام الشهر مثل يوم 13 اعتقادا بأنه ‫رقم يجلب النحس أو بسبب رؤية شيء معين مثل قطة سوداء اعتقادا بأنها ‫نذير شؤم.

‫وأشار فال-كوردون إلى أنه يتم علاج الوسواس القهري الخرافي بواسطة ‫العلاج السلوكي، الذي يقوم على مواجهة المريض بأفكاره الخرافية كي يدرك ‫أنها لا تمت للحقيقة بصلة، ما يساعده في التخلص من مخاوفه وهواجسه.

وفي ‫بعض الحالات يمكن اللجوء إلى الأدوية بشكل إضافي.

#الوسواس القهري

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