ما هو ‫الوسواس القهري الخرافي؟

وكالات / سما /

حذر الدكتور أندرياس فال-كوردون من أن ‫الوسواس القهري الخرافي يرفع خطر الإصابة بالاكتئاب.

‫وأوضح الطبيب النفسي الألماني أن الوسواس القهري الخرافي هو ربط الأشياء ‫والأحداث والمعاني بشكل غير منطقي يقوم على خرافات شائعة، الأمر الذي ‫يمنع المريض عن ممارسة حياته بشكل طبيعي.

‫ومن أمثلة هذا التفكير عدم مغادرة المنزل في يوم معين من أيام الأسبوع مثل يوم الثلاثاء مثلا أو في يوم معين من أيام الشهر مثل يوم 13 اعتقادا بأنه ‫رقم يجلب النحس أو بسبب رؤية شيء معين مثل قطة سوداء اعتقادا بأنها ‫نذير شؤم.

‫وأشار فال-كوردون إلى أنه يتم علاج الوسواس القهري الخرافي بواسطة ‫العلاج السلوكي، الذي يقوم على مواجهة المريض بأفكاره الخرافية كي يدرك ‫أنها لا تمت للحقيقة بصلة، ما يساعده في التخلص من مخاوفه وهواجسه.

وفي ‫بعض الحالات يمكن اللجوء إلى الأدوية بشكل إضافي.