ما هو ‫الوسواس القهري الخرافي؟

حذر الدكتور أندرياس فال-كوردون من أن الوسواس القهري الخرافي يرفع خطر الإصابة بالاكتئاب.
وأوضح الطبيب النفسي الألماني أن الوسواس القهري الخرافي هو ربط الأشياء والأحداث والمعاني بشكل غير منطقي يقوم على خرافات شائعة، الأمر الذي يمنع المريض عن ممارسة حياته بشكل طبيعي.
ومن أمثلة هذا التفكير عدم مغادرة المنزل في يوم معين من أيام الأسبوع مثل يوم الثلاثاء مثلا أو في يوم معين من أيام الشهر مثل يوم 13 اعتقادا بأنه رقم يجلب النحس أو بسبب رؤية شيء معين مثل قطة سوداء اعتقادا بأنها نذير شؤم.
وأشار فال-كوردون إلى أنه يتم علاج الوسواس القهري الخرافي بواسطة العلاج السلوكي، الذي يقوم على مواجهة المريض بأفكاره الخرافية كي يدرك أنها لا تمت للحقيقة بصلة، ما يساعده في التخلص من مخاوفه وهواجسه.
وفي بعض الحالات يمكن اللجوء إلى الأدوية بشكل إضافي.