أعضاء الكنيست الجديد يؤدون اليمين الدستوري

القدس المحتلة / سما /

يؤدي أعضاء الكنيست الإسرائيلي المنتخبين مؤخرًا، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستوري بحضور 49 عضوًا جديدًا سيؤدون اليمين للمرة الأولى، بعد تحقيق أحزابهم نتائج كبيرة على حساب أحزاب أخرى كانت في الكنيست السابق.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن الجلسة الافتتاحية ستشهد حضور الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وسيفتتح ريفلين الجلسة ثم يدعو رئيس الكنيست بالنيابة بولي ادلشتاين الذي من المتوقع أن يبقى في منصبه، إلى إلقاء كلمة، ثم يقف الأعضاء البالغ عددهم 120 لتأدية اليمين.

وسيبدأ الكنيست أعماله بعد احتفالات ما يسمى عيد استقلال إسرائيل الذي يوافق ذكرى النكبة الفلسطينية، في منتصف شهر أيار/ مايو المقبل.