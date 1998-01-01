  1. الرئيسية
  2. الصحة

هل السكر ضروري للاستمتاع بكوب من الشاي؟

الثلاثاء 30 أبريل 2019 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل السكر ضروري للاستمتاع بكوب من الشاي؟


وكالات / سما /

ربما تكون إضافة السكر لكوب الشاي أمرا معتادا بالنسبة للكثيرين، لكن العلماء يقولون إن الاستمتاع بتناوله لا يتطلب ذلك بالضرورة.

فقد توصلت دراسة بريطانية إلى أن المشاركين فيها تمكنوا من التخلص من السكر، دون أن يؤثر ذلك على استمتاعهم بالشاي، وهو ما يشير إلى أن تغيير سلوك استمر لفترة طويلة أمر ممكن.

لكن معدي الدراسة أكدوا أن هناك حاجة إلى دراسة أوسع لتأكيد نتائجهم.

وقام فريق، يضم باحثين من كلية لندن الجامعية وجامعة ليدز، بتحليل بيانات على مدى شهر واحد عن 64 رجلا، اعتادوا تناول الشاي المحلى بالسكر.

وتم تقسيم المشاركين بالتساوي، إلى مجموعة من الرجال توقفوا عن تناول السكر في الشاي مرة واحدة، وآخرون خفضوا السكر تدريجيا على مدى أربعة أسابيع، ومجموعة ثالثة استمرت في تناول الشاي المحلى بالسكر.

وأشارت النتائج إلى أن الأشخاص، الذين خفضوا تناول السكر، كانوا لا يزالون قادرين على الاستمتاع بمذاق الشاي بدون السكر.

وفي نهاية الدراسة، تخلى 42 في المئة من أفراد مجموعة التخفيض التدريجي عن إضافة السكر إلى الشاي، وكذا فعل 36 في المئة من الذين توقفوا عن إضافته مرة واحدة.

واستغنى 6 في المئة من الرجال في المجموعة الثالثة عن السكر أيضا.

وخلص فريق الدراسة إلى أن "تقليل السكر في الشاي لا يؤثر على الرغبة فيه، ما يشير إلى أن تغيير السلوك طويل الأجل أمر ممكن".

وأضاف الباحثون أنه يمكن استخدام طرق مماثلة، للحد من تناول السكر في المشروبات الأخرى.

وتمت مراجعة نتائج الدراسة خلال المؤتمر الأوروبي للسمنة، في مدينة غلاسغو الاسكتلندية.

#الشاي

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. المباحث العامة توضح تفاصيل جريمة قتل الطفل "محمود شقفة

تلفزيون اسرائيلي: اسرائيل قامت بخطوة غبية والامور وصلت الى طريق مسدود ونتنياهو امام خيارين!

بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

معاريف: مباحثات إسرائيلية داخلية من أجل إنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار

السفارة الفلسطينية بتركيا تصدر بيان بشأن وفاة "مبارك" بالسجون التركية

الاحتلال يزعم سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة على شاطئ اسدود

عائلته تنفي بشدة ..النيابة التركية توضح تفاصيل مقتل الفلسطيني "مبارك" في سجون تركيا

الأخبار الرئيسية

المقاومة تمهل الاحتلال أياماً لتنفيذ التفاهمات ولهذا تم تأجيل زيارة العمادي لغزة ..

غرينبلات يرد على دعوة الجهاد الاسلامي: حان الوقت للرئيس عباس وقادة السلطة زيارة غزة

i

واللا العبري: عباس يدير لعبة "روليت روسية" وبإمكانه التفوق فيها على نتنياهو

2265999

صحيفة : مصر وإيران تتنافسان على النفوذ في غزة

الرئيس

"كان": الاحتلال يطلب من الدول العربية الضغط على عباس ومساعى اسرائيلية لحشد مئات الملايين!