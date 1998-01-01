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سامسونغ تكشف عن "التلفزيون الدوّار"

الثلاثاء 30 أبريل 2019 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سامسونغ تكشف عن "التلفزيون الدوّار"


وكالات / سما /

كشفت شركة "سامسونغ" النقاب عن تلفزيون جديد بمقدوره عرض المحتوى بشكل عمودي أو رأسي، بطريقة تشبه تلك التي تعتمدها أجهزة مثل الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي.

ويأتي تلفزيون الشركة الكورية الجنوبية "سيرو" بشاشة عرض قياس 43 بوصة من نوع "كيو ليد"، كما أنه يدعم مكبرات صوت "60 وات" بنظام قنوات 4.1، الأمر الذي يجعله مثاليا للعمل كمشغل للموسيقى عبر الإنترنت فضلا عن عرض المحتوى.

ويمكن التحكم بالتلفزيون عبر مساعد "سامسونغ" الشخصي المعروف باسم "بيكسبي"، وفق ما ذكر موقع "ذا فيرج" للأخبار التقنية."

ولم تكشف "سامسونغ" عن المزيد من التفاصيل الخاصة بالتلفزيون، إلا أن مواقع تقنية عديدة توقعت أن يكون بشاشة عالية الجودة "4 كي".

وأشارت الشركة في بيان، إلى أن تلفزيونها يستهدف "جيل الألفية" الذين يحبون عرض المحتوى الخاص بهم من هواتفهم المحمولة على "سيرو".

وتخطط "سامسونغ" لطرح التلفزيون في الأسواق الكورية خلال أسابيع، بسعر يصل إلى 1600 دولار أميركي.

#سامسونغ #التلفزيون

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