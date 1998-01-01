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ميزات جديدة تظهر في متصفح "Chrome"

الثلاثاء 30 أبريل 2019 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميزات جديدة تظهر في متصفح "Chrome"


وكالات / سما /

أضافت شركة "غوغل" العديد من التعديلات والميزات المهمة على الإصدار الجديد من متصفحها الإلكتروني "Chrome"، الذي يستخدمه الملايين حول العالم.

ومن أهم الميزات التي ظهرت في نسخة "Chrome 74" الجديدة:

- "الوضع الليلي":

ويمكن للمستخدم تفعيل هذا الوضع يدويا بالدخول إلى إعدادات نظام "Windows 10" كما هو الحال في نظام "macOS".

ويوفر هذا الوضع خلفية سوداء للشاشة، تساعد في التقليل من شدة السطوع التي تؤذي عين المستخدم أثناء النظر إلى الشاشة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

- "ميزات الأمان":

أعلنت "غوغل" أنها أضافت العديد من ميزات الأمان في نسخة "Chrome 74" الجديدة، وأصلحت نحو 39 ثغرة برمجية، كان قراصنة الإنترنت يستغلونها في نسخ "Chrome" السابقة.

كما أضافت إلى المتصفح ميزة "التصفح الخفي" التي لا تسمح بظهور أسماء وعناوين الصفحات والمواقع التي دخلها المستخدم، كما تحمي المستخدم أثناء تصفحه للمواقع من ظهور الإعلانات المزعجة.

وتساعد هذه الميزة على عدم ظهور الصور المتحركة على الشاشة، أو مؤثرات التكبير والتصغير الأوتوماتيكي، التي ينزعج منها الكثير من المستخدمين أثناء الدخول إلى بعض المواقع.

#متصفح

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