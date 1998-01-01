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الأمم المتحدة: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيتفاقم

الثلاثاء 30 أبريل 2019 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيتفاقم


القدس المحتلة / سما /

حذرت روزماري ديكارلو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية مساء أمس الاثنين، من تفاقم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ما لم يحدث تغيير في نهج الوضع السياسي، قائلة إن جهود الأمم المتحدة يجري تقويضها باستمرار.

وقالت ديكارلو لمجلس الأمن الدولي إن الآمال المتعلقة بحل الدولتين يجري استبدالها بـ "المخاوف المتزايدة من الضم في المستقبل"، وأضافت: "إن إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للبقاء ومتواصلة ما زالت تتآكل بفعل الحقائق على الارض".

وقبيل إعادة انتخابه الشهر الماضي، وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم مستوطنات الضفة الغربية، التي يتم اعتبارها غير شرعية من قبل معظم دول العالم بموجب القانون الدولي.

وعززت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قطع المساعدات عن الفلسطينيين ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، من نهج نتنياهو المتصلب حيال النزاع.

وقالت ديكارلو إن المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية لا تزال تتوسع في "انتهاك للقانون الدولي".

وأضافت: "لا يمكن إدارة النزاع إلى الأبد"، مضيفة أن الفشل في تغيير النهج السياسية سيعني مزيدًا من التدهور في الوضع "مع اصطباغ جميع الأطراف بالراديكالية، مما يعني المزيد من المعاناة والصراع".

وذكرت أيضًا أن أربعة من سبعة فلسطينيين قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية في الربع الأول من العام الجاري، كانوا أطفالًا. لكنها قالت إن إسرائيل يمكن أن تستخدم القوة المميتة فقط "للرد على تهديد وشيك بالموت أو إصابة خطيرة كملاذ أخير".

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