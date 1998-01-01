الاحتلال يهدم منزلين في سلوان ويصيب عددا من المواطنين بجروح

القدس المحتلة / سما /

هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الثلاثاء، منزلين في حي ياصول ببلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، فيما أصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، عقب اعتداء قوات الاحتلال عليهم خلال تصديهم لعملية الهدم.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب المبرح على أهالي حي ياصول بسلوان أثناء تصديهم لآليات الاحتلال، التي تأهبت لهدم منزلين يعودان للشقيقين أنس وقصي برقان؛ بحجة البناء دون ترخيص، عرف منهم: المواطن ماجد الشويكي (70 عاما).

يذكر أن جرافات بلدية الاحتلال هدمت قبل أسبوعين منازل ومنشآت سكنية في حي وادي ياصول تعود للمواطن عز برقان، علما أن سلطات الاحتلال أصدر سابقا قرارات تقضي بهدم كافة منازل الحي وعددها 84 منزلا، بحجة البناء دون ترخيص.

وكانت بلدية الاحتلال قد أخطرت في وقت سابق بهدم عدد كبير من منازل المواطنين في هذه المنطقة، بحجة البناء غير المرخص، وبزعم أن المنطقة أعلن عنها مناطق خضراء وحدائق عامة.

وردت محكمة الاحتلال العليا قبل أسابيع الاستئناف الذي قدمه أصحاب المنازل والمنشآت التجارية في الحي المستهدف ببلدة سلوان، ضد قرار هدم منشآتهم الذي أصدرته المحكمة المركزية بحق أربعة منازل سكنية وعدة منشآت تجارية وبركسات خيول، فيما أكدت لجنة حي وادي ياصول أن الهدم يتهدد الحي بأكمله بواقع 84 منزلا بعد رفض الاستئناف.