  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

10 أندية تؤكد مشاركتها في بطولة بيبسي الرمضانية

الثلاثاء 30 أبريل 2019 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
10 أندية تؤكد مشاركتها في بطولة بيبسي الرمضانية


غزة / سما /

أعلنت 10 أندية مشاركتها رسميا في بطولة الراحل "محمد اليازجي" الرمضانية, التي ستجري على ملعب نادي المشتل المعشب صناعيا, تحت رعاية شركة "بيبسي" للمشروبات الغازية.

وأكدت أندية اتحاد خانيونس, واتحاد الشجاعية, وخدمات الشاطئ, والصداقة, وغزة الرياضي, وشباب جباليا, وبيت حانون الأهلي, والزيتون, والأهلي, والجلاء, مشاركتهم في البطولة, بعد اعتذار عدد من فرق الممتازة.

ووفقا لنظام البطولة, التي ستنطلق مساء السبت الحادي عشر من مايو المقبل, فإنه سيتم توزيع الفرق المشاركة على مجموعتين, إذ يصعد الأول والثاني منهما للدور نصف النهائي.

وستجري القرعة ظهر الثلاثاء في مقر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم غرب غزة, على أن يتم توزيع القمصان الخاصة بالبطولة على الأندية السبت المقبل.

#بطولة بيبسي #أندية

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. المباحث العامة توضح تفاصيل جريمة قتل الطفل "محمود شقفة

تلفزيون اسرائيلي: اسرائيل قامت بخطوة غبية والامور وصلت الى طريق مسدود ونتنياهو امام خيارين!

بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

معاريف: مباحثات إسرائيلية داخلية من أجل إنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار

السفارة الفلسطينية بتركيا تصدر بيان بشأن وفاة "مبارك" بالسجون التركية

الاحتلال يزعم سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة على شاطئ اسدود

عائلته تنفي بشدة ..النيابة التركية توضح تفاصيل مقتل الفلسطيني "مبارك" في سجون تركيا

الأخبار الرئيسية

المقاومة تمهل الاحتلال أياماً لتنفيذ التفاهمات ولهذا تم تأجيل زيارة العمادي لغزة ..

غرينبلات يرد على دعوة الجهاد الاسلامي: حان الوقت للرئيس عباس وقادة السلطة زيارة غزة

i

واللا العبري: عباس يدير لعبة "روليت روسية" وبإمكانه التفوق فيها على نتنياهو

2265999

صحيفة : مصر وإيران تتنافسان على النفوذ في غزة

الرئيس

"كان": الاحتلال يطلب من الدول العربية الضغط على عباس ومساعى اسرائيلية لحشد مئات الملايين!