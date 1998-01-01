10 أندية تؤكد مشاركتها في بطولة بيبسي الرمضانية

غزة / سما /

أعلنت 10 أندية مشاركتها رسميا في بطولة الراحل "محمد اليازجي" الرمضانية, التي ستجري على ملعب نادي المشتل المعشب صناعيا, تحت رعاية شركة "بيبسي" للمشروبات الغازية.

وأكدت أندية اتحاد خانيونس, واتحاد الشجاعية, وخدمات الشاطئ, والصداقة, وغزة الرياضي, وشباب جباليا, وبيت حانون الأهلي, والزيتون, والأهلي, والجلاء, مشاركتهم في البطولة, بعد اعتذار عدد من فرق الممتازة.

ووفقا لنظام البطولة, التي ستنطلق مساء السبت الحادي عشر من مايو المقبل, فإنه سيتم توزيع الفرق المشاركة على مجموعتين, إذ يصعد الأول والثاني منهما للدور نصف النهائي.

وستجري القرعة ظهر الثلاثاء في مقر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم غرب غزة, على أن يتم توزيع القمصان الخاصة بالبطولة على الأندية السبت المقبل.