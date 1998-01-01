فريق الإسلامية يتوّج بلقب بطولة الطائرة لمؤسسات التعليم العالي

غزة / سما /

توّج منتخب الجامعة الإسلامية بلقب بطولة الطائرة لمؤسسات التعليم العالي, التي نظمها قسم النشاط الرياضي بالإسلامية على صالة نادي الصداقة غرب غزة, تحت رعاية مؤسسة أمواج الرياضية, وإشراف الاتحاد الفلسطيني للعبة.

وحضر النهائي د. فايز شلدان نائب عميد شؤون الطلبة بالإسلامية, ود. عثمان العمصي رئيس قسم التربية الرياضية بالكلية الجامعية, وعبد السلام هنية رئيس مؤسسة أمواج الرياضية, ومحمد العمصي الأمين العام المساعد باللجنة الأولمبية, وإيهاب كحيل عضو الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة, وأ. عبد الرحمن المقادمة مدير شؤون الطلبة بالإسلامية, وأ. مؤمن العزازي رئيس قسم النشاط الرياضي بالإسلامية, وعدد من المتفرجين.

وجاءت المباراة الختامية مثيرة بين منتخبي الجامعة الإسلامية والكلية الجامعية, قبل أن يحسم الأول اللقب لمصلحته بالفوز على الثاني (3-1), بواقع: (25-14), و(21-25), و25-16), و(25-14).

أدار اللقاء تحكيميا أسامة المقيد أول, ورجب عبيد ثاني, وسجله سمير المقيد, وياسر أبو عبيد وجهاد أبو حبل مراقبي خطوط, ومحمد عوكل من لجنة المسابقات.

وكان منتخب الإسلامية قد وصل النهائي بالفوز على جامعة فلسطين (2-0), وبنفس النتيجة تفوق منتخب الكلية على جامعة غزة.

ومثّل الفريق البطل كل من عبد الله العطار, ومحمد حمدان, وعبد الكريم مليحة, وأنس مليحة, وفايز مليحة, وأكرم الديراوي, ومحمد الوحيدي, ومحمد صباح, وحمزة أبو اللبن, بقيادة المدرب عبد الرحمن طافش.

وفي نهاية اللقاء, كرّمت الجامعة الإسلامية صاحبي المركزين الأول والثاني في بطولة الطائرة (الإسلامية البطل والكلية الوصيف), وأبطال الشطرنج "جماعي" (الإسلامية البطل والكلية الوصيف), ونجوم الشطرنج "فردي" فادي مقداد الأول (الأزهر), وأحمد شنينو الثاني (الإسلامية), وعبد الله سلامة الثالث (الإسلامية), ومحمد عبد العال الرابع (الإسراء), وكذلك حكام الطائرة الذين أداروا البطولة, وحكم الشطرنج الدولي عبد الناصر أبو شرار, بالإضافة للجنة الإعلامية المكونة من أحمد أبو دياب, ومعين حسونة, وفادي حجازي, ومعلق نهائي الطائرة محمد العجلة.