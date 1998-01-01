المدرب شبير يُحرج إدارة أهلي غزة

غزة / سما /

نفى حمادة شبير المدير الفني لفريق أهلي غزة, التقارير الصحافية التي أكدت مؤخرا توقيعه على عقود تجديده مع النادي, استعدادا للموسم الكروي المقبل.

وقال شبير في تصريحات صحافية, إنه لم يجدد عقده مع الأهلي في الوقت الحالي, رابطا ذلك بتلبية طلباته التي وضعها على طاولة الإدارة, والمتعلقة بجلب عدة لاعبين في الانتقالات الصيفية.

وأضاف: "من حقي كمدرب أن يتم تلبية طلباتي, لحد الآن النادي لم يجلب سوى لاعب واحد, وهذا الأمر لا يعجبني, لذلك رحيلي عن الفريق وارد بشكل كبير".

ورحّب شبير بفكرة خوض تجربة تدريبية جديدة بعيدا عن الأهلي خلال الموسم المقبل, لا سيما أن الأمور لا تسير بالشكل السليم في الوقت الحالي, وفقا لتعبيره.

يشار إلى أن الأهلي عاد للدرجة الممتازة سريعا, بعد احتلاله المركز الثاني في الأولى برصيد 49 نقطة, بفارق نقطتين خلف بيت حانون الرياضي.