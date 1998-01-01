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وزير التربية يتفقد مدرسة بورين الثانوية

الثلاثاء 30 أبريل 2019 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

دعا وزير التربية والتعليم العالي أ.د. مروان عورتاني إلى توسيع نموذج التعليم الزراعي في المدارس.

 جاء ذلك خلال جولته التي شملت مديرية تربية جنوب نابلس وزيارته لمدرسة بورين الثانوية المختلطة والاطلاع على الدفيئة الزراعية ومشاتل الصف الزراعي فيها، والتعرف على واقع انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحقها، كما التقى الوزير طلبة الصف الزراعي واستمع لآرائهم حول التخصص.

وأشاد عورتاني بجهود مديرية التربية وأسرة المدرسة في توفير كافة المتطلبات اللازمة لتنمية مهارات الطلبة، مؤكداً ضرورة تنفيذ زيارات قريبة مع وزيريَ الحكم المحلي والزراعة للاطلاع على واقع المدرسة واحتياجاتها.

ويضم الصف الزراعي طلاباً من عدة قرى محيطة ببورين، وتبذل المديرية والمدرسة وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي جهوداً لتطوير هذا الصف وتزويده بكافة الإمكانات المادية والمشاغل بما يتوافق مع المنهاج المدرسي.

بدورهم، أطلع وفد المديرية والهيئة التدريسية الوزير عورتاني على واقع المديرية خاصة الانتهاكات المتكررة من قبل الاحتلال بحق المدارس التابعة لها، مؤكدين أهمية توفر مدرسة زراعية متكاملة تخدم سكان المنطقة.

يذكر ان مدرسة بورين تقع على ارض مساحتها 51 دونم، وأنها تتعرض باستمرار لمحاولات العزل والمصادرة من جيش الاحتلال والمستوطنين ، وقد انشأت وزارة التربية فرعا زراعيا في هذه المدرسة بما يضمن حماية الأرض من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.

#التربية والتعليم

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