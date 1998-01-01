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البرغوثي يطلع وزيرة الشؤون الخارجية السويدية على مخاطر السياسة الإسرائيلية

الثلاثاء 30 أبريل 2019 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

استقبل الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وزيرة الشؤون الخارجية السويدية السيدة أنكا سودر والوفد المرافق لها بمشاركة السفيرة آنا هامرجرين و القنصل السويدي العام جيسيكا أولاوسون ونائبها السيد توماس بروندين.

و عبر الدكتور البرغوثي عن تقدير الشعب الفلسطيني لمواقف السويد المتميزة في دعم قضيته العادلة، وشرح للوزيرة سودر التحديات والمخاطر التي تواجه الشعب الفلسطيني و خاصة في ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، و ما يتسرب عن ما يسمى بصفقة القرن من أفكار خطيرة و مناقضة للقانون الدولي.

وعرض البرغوثي تفاصيل خروقات حقوق الإنسان والجرائم التي يمارسها جيش الاحتلال و المستعمرون المستوطنون بحمايته ضد الفلسطينيين بمن فيهم المسعفين العزل و الصحفيين. 

 وأشار البرغوثي الى أهمية وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة محاولات تصفية قضيته الوطنية، و الى ضرور نهوض حركة تضامن دولي مع نضاله العدل في مواجهة منظومة الأبرتهايد العنصرية .

وناقش الطرفان أهمية إسناد الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال، وشرحت الوزيرة سودر الدور البناء و المتميز الذي قامت به السويد من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي، و اعترافها بدولة فلسطين.

#مصطفى البرغوثي

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