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نيمار مهدد بالإيقاف خمس مباريات لسوء السلوك

الثلاثاء 30 أبريل 2019 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار مهدد بالإيقاف خمس مباريات لسوء السلوك


وكالات / سما /

قررت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم فتح تحقيق في التجاوزات التي قام بها نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا يوم السبت الماضي.

وقام اللاعب البرازيلي بمهاجمة أحد المشجعين بعد نهاية المباراة التي شهدت خسارة باريس سان جيرمان أمام رين بركلات الجزاء الترجيحية ، حيث التقطت عدسات الكاميرات عملية اعتدائه بشكل مفصل.

وتؤكد وسائل الإعلام الفرنسية أن لاعب برشلونة السابق مهدد بالإيقاف لمدة خمس مباريات على الأقل بجانب غرامة مالية بسبب سوء السلوك ، وهو الشيء الذي انتقده المدرب توماس توخيل بشدة هذا اليوم.

وقالت إذاعة فرنسا الدولية أن كل شيء يشير إلى أن صدور القرار النهائي بشأن عقوبة نيمار دا سيلفا سيكون يوم الخميس المقبل عندما تجتمع اللجنة التأديبية مع مسؤولي الاتحاد الفرنسي للإعلان عن القرار.

ونشرت إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية مساء اليوم الإثنين تصريحاً للمدرب توماس توخيل بشأن تصرف نيمار الذي اعتدى على مشجع بعد خسارة نهائي كأس فرنسا ، حيث رفض تبرير ما قام به المهاجم البرازيلي.

وقال المدرب الألماني وهو ينتقد تصرف نيمار : “من الصعب جداً على الجميع ألا يفوزوا بالكأس ، لكن علينا أن نقبل ما حدث ، إذا خسرنا يجب أن نظهر الاحترام للطرف الآخر ، إذا كان لا يستطيع أن يفعل ذلك ، لا يمكننا السماح بالتعدي مع المشجعين”.

وبالإضافة إلى ذلك ، فقد تعرض نيمار لانتقادات قاسية جداً من جانب وسائل الإعلام في البرازيل بسبب ما حدث بعد نهاية المباراة ضد رين في نهائي كأس فرنسا ، حيث وصفته الصحافة “بالمراهق المتمرد”.

#نيمار دا سيلفا

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