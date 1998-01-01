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مدرب أياكس يرد على شكوى بوتشيتينو بشأن الميزة غير العادلة !

الثلاثاء 30 أبريل 2019 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب أياكس يرد على شكوى بوتشيتينو بشأن الميزة غير العادلة !


وكالات / سما /

لم يفوت السيد إريك تن هاج المدير الفني الهولندي الكفء لفريق نادي أياكس أمستردام الهولندي الفرصة للرد على شكوى نظيره الارجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي بشأن حصول أياكس على ميزة غير عادلة !.

واشتكى مدرب إسبانيول الإسباني الأسبق من حصول أياكس على راحة من جانب الاتحاد الهولندي قبل خوض مباراة العودة ضد السبيرس بعد تأجيل مباريات الدوري الهولندي لعيون أياكس.

صاحب الـ 49 عاماً أعرب عن اندهاشه من هذه التصريحات وتساءل عن ميزة أخرى غير عادلة قد ينظر لها على هذا النحو يتمتع بها توتنهام بتنافسه في الدوري الإنجليزي، فقال خلال المؤتمر الصحفي قبيل موقعة الثلاثاء المرتقبة في دوري أبطال أوروبا “نحن نحصل على 10 مليون يورو للعب في الدوري الهولندي وهم يحصلون على ملايين إضافية للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. هل هذا غير عادل بالنسبة لنا؟”.

وأضاف “هناك دائماً ظروف مختلفة. عليك فقط التعامل معهم”.

يُذكر أن أياكس هو الحصان الأسود في التشامبيونزليج هذا الموسم بعد إقصاء كل من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي من الدورين ثمن وربع النهائي على الترتيب.

#أياكس #بوتشيتينو

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