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موقف فيرمينو من المشاركة في مباراة ليفربول القادمة

الثلاثاء 30 أبريل 2019 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقف فيرمينو من المشاركة في مباراة ليفربول القادمة


وكالات / سما /

تضاءلت فرص لحاق البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم نادي ليفربول، بمباراة برشلونة، التي ستقام مساء غدٍ الأربعاء، على أرضية ملعب الكامب نو، ضمن فعاليات ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وغاب المهاجم البرازيلي، عن مباراة هيديرسفيلد لإصابة عضلية، وانتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول ابتعاده عن الفريق حتى نهاية الموسم، لكن كلوب فند تلك الشائعات بقوله: “لا تصدقوا 3% مما هو موجود على السوشيال ميديا”.

ولم يشارك فيرمينو في تدريبات الريدز، مساء أمس الاثنين، ما يعني أن مشاركته في المباراة تبدو صعبة، إلا لو أراد يورجن كلوب المغامرة به، وهو أمر يبدو مستبعداً في الوقت الراهن.

وذكرت صحيفة “تيليجراف” البريطانية، أن ليفربول سوف يقرر، اليوم الثلاثاء، ما إذا كان فيرمينو قادراً على السفر إلى برشلونة واللعب في كامب نو، حيث يعاني البرازيلي من تمزق في العضلات، وقد أجبرته هذه الإصابة على الغياب عن الملاعب منذ يوم الجمعة.

ويسعى يورجن كلوب، للعودة بنتيجة إيجابية من معقل برشلونة، ليقترب من التأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي، قبل مواجهة الإياب التي ستقام في معقل الريدز “أنفيلد”، بتاريخ 7 مايو.

#فيرمينو #ليفربول

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